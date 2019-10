Abşeronda qəza törədən sürücünün vəkil olduğu məlum olub.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, Saraydan Masazır istiqamətinə gedən avtomobil yolunda Fazil Nəhmətov idarə etdiyi "Volkswagen" markalı, 99 NM 092 dövlət nömrə nişanlı avtomobillə yolu keçən 30-35 yaşlarında olan qadını vurub. Piyada hadisə yerində ölüb.

Hadisənin törədən sürücü F.Nəhmətov Sumqayıt şəhər 1 saylı Vəkil Bürosunun müdiridir.

F.Nəhmətov açıqlamasında faktı təsdiqləyib.

