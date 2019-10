Meyxanaçı Samirə Yusifqızı əməliyyatdan sonra ilk dəfə tədbirə qatılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Samirə qarıngərmə (abdominoplastika) əmliyyatından sonra kameralara tuş gəlib. Meyxanaçı bədən quruluşu ilə diqqət çəkib.

Qeyd edək ki, Samirə mətbuata açıqlamasında sevgilisinin istəyi ilə əməliyyat etdirdiyini demişdi.

Həmin fotoları təqdim edirik:

(azxeber.com)

