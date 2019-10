“Klouna oxşayır” - Fatimə Fətəliyeva həmkarlarını LAĞA QOYDU - VİDEO

ARB TV-nin “Show News” verilişinin növbəti müsahibi rəqqasə Fatimə Fətəliyeva olub.



Metbuat.az xəbər verir ki, maraqlı açıqlamaları ilə diqqət çəkən rəqqasə həmkarlarını sərt tənqid edib:

“Yaşına yaraşmayan hərəkət edir. Klouna oxşayır. Rəqs başqa şeydir. Onlar bacarmırlar. Mənim qədər çalışan yoxdur. Amma belə pisdir, darıxıram. Stimul verənim yoxdur. O olmadığına görə mən də sönürəm. Özünə peşəkar deyən adam çıxıb səhnədə heç nə təqdim edə bilmir. İndiyə kimi heç kimin adını çəkib deməmişəm ki, sən bacarmırsan, get özünə iş tap! Şanslı qadınlar var. Amma mən öz zəhmətimlə qalxmışam. Fatimə bahalı maşına birdən oturmayıb, sıfırdan başlayıb”.

