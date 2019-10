Bədəni getdikcə böyüyən qadının xəstəliyi həkimləri şok etdi - Fotolar

Kanadada yaşayan 29 yaşlı Rebekka Churan illər keçdikcə çəki artımı, yorğunluq, ayaqlarda sürətli böyümə kimi əlamətləri aradan qaldırmaq üçün 10-dan çox həkimə müraciət edib.

Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, həkimlər qadına diabet, depressiya kimi yalnış diaqnozlar qoyub. Amma Rebekkanın üzü də daxil olmaqla bütün bədəni dəyişirdi. 38 nömrəli ayaqqabı geyən gənc qadının ayaqlarından biri böyüyərək 44.5 nömrəyə çatıb. Bununla yanaşı qadının çənəsi və burnu da getdikcə böyüyürdü.

Gənc qadın gün keçdikcə tanınmaz hala gəlirdi. Bu da onun depressiyayla mübarizə aparmasına səbəb olurdu.

Amma bu ilin əvvəlində etdiyi qan testi Rebekkanın xəstəliyinin səbəbini ortaya çıxarıb. Qadında böyümə hormonunu sərbəst buraxan hipofiz adlı şiş olduğu ortaya çıxıb. Həkimlər testin nəticələrini gördükdə şok olub. Bu yaşdakı bir qadının böyümə hormonunun 97 ilə 297 arasında olması normaldır. Rebekkanın nəticələri isə 1015-i göstərirdi.

Onun burnundan əməliyyat olaraq şişin tez bir zamanda götürülməsi lazım idi. Rebekka əməliyyata girmədən əvvəl bunun işə yarayıb-yaramayacağını görmək üçün əllərini ölçüb. 6 aprel tarixində əməliyyata girən qadının əlləri bu günə qədər 2.5 santimetr kiçilib.

Rebekka nadir görülən bu xərçəng növü haqqında insanların məlumatının az olduğunu, öz yaşadığı çətinliklərin başqalarının yaşamaq istəmədiyini bildirib.

