Azərbaycanda kişinin yeniyetməyə qarşı etdiyi qeyri-etik rəftarını əks etdirən videogörüntülər yayılıb.

Metbuat.az unikal.org-a istinadən xəbər verir ki, hadisə Bərdə rayonunda baş verib. Belə ki, İsa adlı şəxs onun yaxını haqqında xoş sözlər danışan uşağın üzr istəməsini tələb edib. Həmin vaxt yetkinlik yaşına çatmayan oğlanın atası da onların yanında olub. İsa adlı şəxs və yanında olan digər şəxs azyaşlını təhqir etməklə yanaşı ona sillə də vurub.

