Azərbaycanda 81 yaşlı icra başçısı istefa verdi: Rayonla belə vidalaşdı - VİDEO

Xaçmazın icra başçısı Şəmsəddin Xanbabayev vəzifəsindən istefa verib.

Metbuat.az konkret.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Şəmsəddin Xanbabayevin özü bildirib. "Artıq yaşlıyam. Ölkədə ciddi islahatlar gedir. Mən də Prezidentin çağırışına səs verərək istefa verməyi qərara aldım”, – deyə Şəmsəddin Xanbabayev əlavə edib.

Jurnalistin "Xaçmazlılar sizi unudan deyil, xoş xatirələrlə yadda qalacaqsınız” sözlərinə, Şəmsəddin Xanbabayev belə qarşılıq verib:

"Çox sağ olun! Mən də xaçmazlıları çox istəyirəm. Xaçmazlılar yaxşı adamlardılar. Məmur üçün də əsas səbəb budur. Gördüyünüz bütün bu işlərin hamısını (əli ilə göstərir) – birinci növbədə onların yaxşı adam olmalarına görə görülüb. Çox sağ olun!”

81 yaşlı Şəmsəddin Xanbabayevin bölgə müxbiri Cəlal Fərzəliyevlə olan səmimi söhbətini təqdim edirik:

