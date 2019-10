70 yaşlı məşhur aktyorun ilk "İnstagram" paylaşımı izləyicilərin marağına səbəb oldu - FOTO

Türk filminin ən yaraşıqlı aktyorları arasında yer alan Kadir İnanır müasir texnologiya dövrünə ayaq uydurmağa qərar verib.

Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadla bildirir ki, məşhur aktyor bir çox həmkarı kimi "İnstagram" hesabı açıb. İnanırın bir neçə gün əvvəl açdığı hesabı isə qısa müddətdə minlərlə izləyici sayına çatıb.

70 yaşlı aktyor ilk paylaşımını uzun müddətdir sevgi münasibəti yaşadığı aktrisa Julide Kural ilə edib. İzləyicilər cütlüyün səmimi görüntülərinə həm təəccüblənib, həm də tərif dolu şərhlər bildirib.

İzləyicilərdən biri paylaşıma "sosial media romantiki" şərhini yazıblar.

Kadir İnanır sosial mediaya qatıldığını çəkdiyi video ilə və "Tək rəsmi sosial media hesabımdan hər kəsə salam. Bundan sonra sizlərlə burada görüşəcəyik, danışacağıq. Hər kəsə sevgilər" mesajı ilə bildirib.

