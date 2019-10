İŞİD-in gizli mühasibatlığı üzə çıxıb

ABŞ ordusu tərəfindən məhv edilmiş “İŞİD” terror qruplaşmasının lideri Əbu Bəkr əl-Bağdadi digər döyüşçülərə Suriyanın İdlib şəhərində villada sığınacaq almaq üçün pul verib.

Metbuat.az bu barədə "The New York Times" əl-Bağdadinin qətlə yetirildiyi hadisə yerindən tapılmış ödəniş qəbzlərinə istinadən məlumat verib.



Ödəniş qəbzlərinin “İŞİD” in mühasibat şöbəsinə aid olduğu təsdiq edilib. Onlar 2017-ci ilin əvvəlindən 2018-ci ilin ortalarına qədər çap edilib. Yoxlamalardan məlum olur ki, əd-Bağdadi “Əl-Qaidə” terror təşkilatının bir qolu və “İŞİD”in düşməni İslam Dövlətinin düşməni olan “Xurras əl-Din” üzvlərinə ən az 67 min dollar ödəyib.



Qəbzlər “İŞİD” “Təhlükəsizlik Nazirliyinin” möhürü altında verilib və “Xurras əd-Din”dən olan şəxslər tərəfindən imzalanıb.



İki amerikalı rəsmi “Xurras əd-Din” üzvlərinin çoxdan “İŞİD” liderinin olduğu yerləri gizli saxladığını söyləyib. Lakin sonda əl-Bağdadi yaxın etibarlı şəxslərdən biri tərəfindən təslim edilib.

