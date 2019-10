“Qarabağ”ın qapıçısının atası Robert Prosineçkini "təlxək" adlandırıb

“Qarabağ”ın qapıçısı Asmir Beqoviçin atası Amir Beqoviç oğlunun növbəti dəfə Bosniya və Heresqovina yığmasına çağırılmamasına sərt reaksiya verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 32 yaşlı qolkiperin valideyni “facebook”da yazdığı şərhdə bu qərarın arxasında Bosniya və Heresqovina Futbol İttifaqının prezidenti Elvedin Begiçin durduğunu bildirib. O, yığmanın baş məşqçisi, vaxtilə Azərbaycan millisinə rəhbərlik etmiş Robert Prosineçkini təlxək adlandırıb: “Asmirin yığmaya dəvət almaması Futbol İttifaqının prezidenti ilə bağlıdır. Bu təlxək isə sadəcə, bir alətdir”.

Beqoviç sonuncu dəfə ötən ilin oktyabrında milliyə çağrılıb və ehtiyatda qalıb. Prosineçki bu dəfə “Qarabağ”ın sabiq qapıçısı İbrahim Şehiçlə yanaşı (“Erzurmspor”, Türkiyə), Kenan Piriç (“Maribor”, Sloveniya) və Yasmin Buriçə (Hayfa “Hapoel”i, İsrail) dəvət göndərib.

Qeyd edək ki, Bosniya və Herseqovina millisi AVRO-2020-nin seçmə mərhələsi çərçivəsində noyabrın 15-də İtaliyanı qəbul edəcəyi halda, 3 gün sonra Lixtenşteynin qonağı olacaq. Robert Prosineçkinin komandası hazırda J qrupunda 10 xalla 4-cü sıradadır və seçmə mərhələ vasitəsilə Avropa çempionatına vəsiqə şansını böyük ölçüdə itirib.

(reporrt)

