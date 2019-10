Müsavat Milli Şuranın icazəsiz aksiyasını dəstəkləmədi: "Uğurlu olmayan addım idi"

“Cəmil Həsənli 2 noyabr mitinqini təxirə salmağı təklif edib. Zənnimcə, doğru addımdır. Ümumiyyətlə, mitinqin belə erkən vaxta təyin olunması tələsik və o qədər də uğurlu olmayan addım idi”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Müsavat başqanlığına namizəd olmuş partiya funksioneri Yadigar Sadıqlı deyib.



O, Milli Şura sədri Cəmil Həsənlinin təşkilatın noyabrın 2-nə təyin etdiyi razılaşdırılmamış aksiyanın təxirə salınması barədə təklifini dəstəklədiyini bildirib.



Qeyd eədk ki, MŞ sədri Cəmil Həsənli təşkilatın noyabrın 2-nə təyin etdiyi icazəsiz aksiyanın təxirə salınmasını təklif edib. O icazəsiz aksiyanın təxirə salınması üçün Milli Şuranın Koordinasiya Mərkəzini və AXCP-ni təcili müzakirə aparmağa çağırıb.

