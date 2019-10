İŞİD terror təşkilatı öz lideri Əbu Bəkr əl-Bağdadinin öldürülməsi xəbərini təsdiqləyib və onun “varisinin” adını açıqlayıb.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə qruplaşma ilə əlaqəli olan Amaq saytı məlumat yayıb. Məlumata görə, təşkilat Abu İbrahim əl- Haşimi əl-Kuraşini yeni lider təyin edib.



Xatırladaq ki, ötən həftənin sonunda İŞİD lideri Əbu Bəkr əl-Bağdadinin Suriyanın İdlib əyalətində xüsusi əməliyyat zamanı öldürüldüyü bildirilmişdi.

