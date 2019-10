Paytaxtın H.Ələsgərov və M.Qaşqay küçələrinin kəsişməsində yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Bu barədə Metbuat.az-a Bakı Nəqliyyat Agentliyinin (BNA) mətbuat xidmətinin rəhbəri Mais Ağayev məlumat verib.



BNA rəsmisi yağışlı havada sürücüləri diqqətli olmağa çağırıb: "Bunu nəzərə alaraq bir daha sürücülərə bu cür yağışlı hava şəraitində diqqətli olmağı, meteoroloji amilləri nəzərə alaraq sürət həddinə əməl etməyi tövsiyyə edirik".













