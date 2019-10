Mingəçevir şəhərində mindən çox abonentin qaz təchizatı dayandırılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Azəriqaz” İstehsalat Birliyi məlumat yayıb.



Bildirilib ki, Mingəçevir şəhərində F.Əzimov küçəsini qazla təmin edən 108 millimetr diametrində qaz xəttini traktorla vurub qırıblar. Buna görə də, oktyabrın 31-də saat 17:40-dan mindən çox abonentin qaz təchizatında fasilə yaranıb.

