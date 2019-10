Bu gün bəzi KİV-lərdə "Azərsu" ASC tərəfindən su xətlərinin çəkilməsi ilə əlaqədar Babək prospektinin yenidən qazılacağı barədə dəqiqləşdirilməmiş məlumat yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə qurumun mətbuat katibi Anar Cəbrayıllı bildirib. Onun sözlərinə görə, yayılan məlumat yalandır və prospektdə yeni su xətlərinin tikintisi nəzərdə tutulmayıb.

