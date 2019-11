Yağışlı hava şəraiti ilə əlaqədar paytaxtın bir sıra küçə və prospektlərində işıqforların işində texniki problem yaranıb.

Bu barədə Metbuat.az Bakı Nəqliyyat Agentliyinə istinadən xəbər verir.

Hazırda işıqforların işinin bərpası ilə bağlı operativ tədbirlər həyata keçirilir.

Sürücülərdən işıqforların işi bərpa edilənədək ərazidəki yol nişanlarının tələbini və nizamlanmayan yolayrıcını keçmə qaydalarını əsas tutaraq hərəkət etmələri xahiş olunur.



