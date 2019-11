Ötən gün "Maşın Şou"da qalib olan Suna Kasımoğluna maşının açarı təqdim edilib.

Metbuat.az big.az-a istinadla bildirir ki, təqdimetmə mərasiminə şounun 18 iştirakçısından bəziləri qatılıb.

Onlardan biri də aparıcı Lalə Mustafayeva olub. O sözügedən mərasimə qardaşı qızı ilə gəlib. Lalə mərasimdə uğursuz geyimi ilə yadda qalıb. Cins sarafan geyinən aparıcının alt paltarı çöldə qalıb.

