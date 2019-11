Bakıda yağış yenə problemlər yaratdı - VİDEO

Hər dəfə olduğu kimi yağış yağan kimi Bakı şəhərində yollara su dolur, hərəkət çətinləşir.



Metbuat.az xəbər verir ki, bu gün axşamdan yağan yağış adət etdiyimiz kimi paytaxt sakinləri üçün bir çox çətinliklər yaradıb.



Əsas problemlərlə yollara yağış sularının dolmasıdır. Binəqədi, Biləcəri, Xırdalan, Yasamal yolları bu dəqiqələrdə su ilə dolub. Avtomobillərin və piyadaların hərəkəti çətinləşib.



Bundan başqa, yağış yağması nəticəsində bəzi yerlərdə elektrik enerjisinin verilişində problemlər yaranıb.



(Baku.ws)

