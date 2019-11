Meyxanaçı Pərviz Bülbülə saç əkdirib.



Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə müğənni Damla öz sosial media hesabında paylaşım edib.



Damla Pərvizlə mərc etdiyini yazıb: "Dostlar aramızda kiçik bir mərc var. Kimin profilinə bu şəkilə görə 24 saat ərzində çox layk gəlsə, o qalibdir. Əgər Pərviz qalib gəlsə, onun yeni saçlarının xərcini mən ödəyəcəyəm".

