Avtobuslarda gediş haqqı dəyişə bilər

"Ailə var, 4 uşağı məktəbə gedir. 30 qəpik o tərəfə, 30 qəpik bu tərəfə. O ailə necə etsin?! Kartlar çıxsın, uşaqlara 30 qəpik yox, 15 qəpik olsun".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu təkliflə aparıcı Tarix Əliyev (Tolik) "Hər şey daxil"də qonağı olan BNA-nın (Bakı Nəqliyyat Agentliyi) mətbuat katibi Mais Ağayevlə söhbəti zamanı çıxış edib.

BNA rəsmisi nəqliyyat sistemində gözlənilən vacib dəyişikliyin anonsunu verib: "Bizə qərar verilsin ki, bunu icra edək. Biz icraedici qurumuq, belə bir səlahiyyətimiz yoxdur.

Ümumiyyətlə ilin axırında kartlaşma tam yekunlaşandan sonra, bütün xətlər kart sisteminə keçəcək. Ondan sonra bu ödənişlərdə şəxaləndirmə olacaq. Deyək ki, səhər pik saatların qiyməti ayrı ola bilər və yaxud da bir aylıq ödəmə etsən, kartın balansını artırsan bunun üçün müəyyən güzəştlər ola bilər. Dünya təcrübəsində belə şeylər var".

