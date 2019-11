Azərbaycanın FİFA referisi Rauf Cabarov beynəlxalq təyinat alıb.

Metbuat.az AFFA-nın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, Cabbarov UEFA Gənclər Liqasında “Lokomotiv” (Moskva, Rusiya) – “Yuventus” (Italiya) oyununun baş hakimi olacaq. Ona Namiq Hüseynov və Pərvin Talıbov kömək edəcək.

Qeyd edək ki, qarşılaşma noyabrın 6-da Rusiyanın paytaxtı Moskvada keçiriləcək.

