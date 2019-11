Alpinist öz ölümünü kameraya çəkdi - VİDEO

Yapon alpinist ölkənin ən yüksək dağı olan Fuci dağından yıxıldığı anı kameraya çəkib.

Metbuat.az bildirir ki, bölgəyə turist ziyarəti payızın əvvəlindən bağlansa da, alpinist yüksəyə dırmanmaq məqsədilə oraya gedib. Bütün prosesi kameraya çəkən alpinist ora qalxmağın təhlükəsindən danışarkən bir anda sürüşərək uçuruma yuvarlanıb.

İzləyicilər dərhal bu hadisə haqqında xilasedicilərə məlumat verib. Ərazidə cəsəd aşkarlansa da, onun kimliyi hələ dəqiqləşdirilməyib. Onun alpinistə aid olacağı ehtimal edilir.

Həmin kadrları təqdim edirik:

(oxu.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.