Türkiyədə dəhşətli qəza hadisəsi baş verib.

Metbuat.az türk mediasına istinadən xəbər verir ki, Ankara-Bala yolunda bələdiyyə avtobusu aşıb. Qəza nəticəsində 30 qadının yaralandığı bildirilib.

Hadisə ilə bağlı ətraflı məlumat hələki yoxdur.

