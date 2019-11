Başı kəsilən stomatoloqun meyiti quyudan çıxarılıb – VİDEO

Xəbər verildiyi kimi oktyabrın 25-də stomatoloq Elvin Həbibzadənin üzərində zorakılıq əlamətləri olan meyit Xəzər rayonunun Türkan qəsəbəsindəki evlərdən birinin qarşısındakı su quyusunda aşkar edilib və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin müvafiq xilasetmə qüvvələri tərəfindən oradan çıxarılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sosial şəbəkədə həmin xilasetmə tədbirinin videogörüntüsü yayılıb.

Görüntüdən bəlli oldur ki, hadisə yerinə cəlb olunan Xüsusi Riskli Xilasetmə Xidmətinin müvafiq xilasetmə qüvvələri E.Həbibzadənin meyitini dərinliyi, təqribən, 25 metr olan quyudan çıxararaq aidiyyəti üzrə təhvil veriblər.

Polis və prokurorluq orqanlarının əməkdaşlarından ibarət istintaq-əməliyyat qrupunun üzvləri məhkəmə-tibb ekspertinin də iştirakı ilə hadisə yerinə və meyitə baxış keçiriblər.

(Bizimyol.info)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.