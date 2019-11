Avtobusda kişinin yanında oturdu deyə benzin töküb arvadını yandırdı - DƏHŞƏTLİ QƏTL

Hadisə Türkiyədə - Diyarbəkir şəhərində baş verib.

Metbuat.az türk mediasına istinadən xəbər verir ki, narkotik istifadəçisi olan 35 yaşlı Can Yılmaz evdəki benzini özünün, qızı Zeynəb və həyat yoldaşı Güllü Yılmazın üzərinə tökərək yandırıb. Güllü Yılmaz alov içində 2-ci mərtəbənin pəncərəsindən aşağı atılıb. Ağır yaralı olaraq xəstəxanaya çatdırılan qadın 12 gündən sonra həyatını itirib.

Müalicəsi bitən Zeynəb və Can Yılmaz isə evə buraxılıb. Can Yılmaz polis tərəfindən saxlanılıb və verdiyi ifadədə hər şeyi etiraf edib. Aralarındakı mübahisəyə səbəbin isə Güllü Yılmazın işə gedərkən servis avtobusunda sürücünün yanındakı oturacaqda oturması olduğunu bildirib.

