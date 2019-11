“İŞİD-in yeni lideri var”.

Metbuat.az-ın xəbərinə görə, bu barədə ABŞ Prezidenti Donald Tramp “Twitter”də bildirib.

“Biz onun kim olduğunu bilirik”, - deyə ABŞ Prezidenti qeyd edib.

Xatırladaq ki, bir neçə gün əvvəl Prezident D. Tramp İŞİD terror təşkilatının lideri Əbubəkr əl-Bağdadinin ABŞ hərbçilərinin Suriyanın İdlib vilayətində keçirdiyi əməliyyat zamanı öldürüldüyünü bəyan edib.



