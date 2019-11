Çin və ABŞ əsas ticarət məsələləri üzrə konsensus əldə ediblər

Çin hakimiyyəti əsas ticarət məsələləri üzrə ABŞ ilə konsensus əldə edib.

Metbuat.az-ın TASS"a istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə "CNBC" teleşirkəti xəbər verib.

Məlumata əsasən, Çinin baş nazirinin müavini Lü He və ABŞ maliyyə naziri Stiven Mnuçin, həmçinin Vaşinqtonun ticarət danışıqlarında təmsilçisi Robert Laythayzer arasında noyabrın 1-i telefon danışığı baş tutub. Danışıqlar zamanı iki ölkə arasında ticarət razılaşmasının əldə edilməsi üçün vacib olan əsas məsələlər "ciddi və konstruktiv" şəkildə müzakirə edilib.

Bundan əlavə, tərəflər gələcək məsləhətləşmələrin keçirilmə cədvəlini müzakirə ediblər. / Trend

