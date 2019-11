Türkiyə Super Liqasında X tur başlayıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, turun ilk günündə 1 qarşılaşma keçirilib.

Yeganə matç İstanbulda baş tutub. Son çempion “Qalatasaray” “Rizəspor”u qəbul edib. Meydan sahibləri 2 cavabsız qolla qələbə qazanıblar.

Qeyd edək ki, turun digər oyunları noyabrın 2-4-də keçiriləcək.

Türkiyə Super Liqası

X tur

1 noyabr

“Qalatasaray” – “Rizəspor” – 2:0

Talbi, 15 (avtoqol), Babel, 18 (pen.)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.