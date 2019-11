Rusiya Moskva yaxınlığına ballistik RAKET YERLƏŞDİRDİ

Rusiya paytaxt Moskvanın cənub bölgəsinə “RS-24 Yars” qitələrarası ballistik raket yerləşdirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumata görə, xüsusi avtomobillərlə daşınan raketin yerləşdirilməsi prosesi 1 saat davam edib.

Qeyd edək ki, raketin yerləşdirildiyi ərazi Ukrayna və Belarusiya sərhədinə yaxınlığı ilə diqqət çəkir. Rusiyanın ən güclü silahlarından hesab edilən “RS-24 Yars” radara düşmür, nüvə mərmilərini zərərsizləşdirə bilir.

Anar Türkeş / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.