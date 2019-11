Bakı-Quba magistralında ölümlə nəticələnən yol qəzası baş verib.

Metbuat.az Oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, “Mercedes” markalı minik avtomobili ilə “Lada” markalı nəqliyyat vasitəsi toqquşub.

İlkin məlumata görə, qəza zamanı 5 nəfər ölüb.

Əraziyə DYP əməkdaşları cəlb edilib.

Hadisənin təfərrüatı araşdırılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.