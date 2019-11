Təbrizin "Traktor" klubu İran çempionatında IX turunda Tehran "İstiqlal”ını qəbul edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 80 min azarkeşin izlədiyi oyun qonaqların 4:2 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.

Oyundan videonu təqdim edirik:

