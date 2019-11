Bakıdan Yevlaxa gedən qız itkin düşüb.

Metbuat.az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, hadisə paytaxtın Xətai rayonunda baş verib.

Xətai rayonu, M.Hadi küçəsi, ev 72, mənzil 28-də yaşayan, 1997-ci il təvəllüdlü Əhmədova Qəmər Elşən qızı oktyabrın 29-da yaşadığı evdən çıxaraq Yevlaxa getdiyini bildirsə də, itkin düşüb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.