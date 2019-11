Rusiyanın Naxodka dəniz limanında, "Amerika körfəzi" tankerində partlayış baş verib.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, yük göyərtəsində hava-qaz qarışığının partlaması nəticəsində iki nəfər ölüb.

Qeyd olunur ki, göyərtədə, ümumilikdə, 12 nəfər olub. Hazırda 1 nəfər itkin düşüb. Axtarış tədbirləri həyata keçirilir.

Faktla bağlı cinayət işi açılıb.

