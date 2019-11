Təbrizin "Traktor-Sazi" klubunun İstiqlal ilə qarşılaşması maraqlı anlarla yadda qalıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, klubun 80 min tərəfdarı "Türkiyə" şüarları səsləndiriblər. Görüntülər sosial mediada böyük maraq doğurub və Türkiyə mediasında da öz yeri alıb.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

