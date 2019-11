ABŞ prezidentinin qızı İvanka Trampın 38 yaşı tamam olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, yeni yaşını "İnstaqram"da öpüşlü foto ilə qeyd edib.

Qeyd edək ki, 3 uşaq anası olan İvankanın makiyajsız fotosu izləyicilər tərəfindən bəyənilib.

Sözügedən fotonu təqdim edirik:

