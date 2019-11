Əfqanıstanda məktəblilərin ölümü ilə nəticələnən partlayış baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, məlumatı Əfqanıstanın “Pajhwok” agentliyi yayıb. Bildirilib ki, hadisə noyabrın 2-si səhər saatlarında ölkənin şimal-şərqində yerləşən Tahar əyalətinin Darkad rayonunda törədilib.

Terror aktı nəticəsində məktəbə gedən 9 şagird həyatını itirib.

