Dünyanın ən güclü hərbi hava qüvvələrinə sahib olan 10 ölkəsi açıqlandı

"Global Firepower" təhlil mərkəzi dünyanın 10 ən güclü hərbi hava qüvvələrinə sahib olan ölkələrin adlarını açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, ABŞ siyahıya liderlik edir. ABŞ-ın balansında 13 min 362 ədəd hərbi hava texnikası mövcuddur.

Rusiya isə siyahıda ikincidir. Rusiya ordusunda 3 min 914 hərbi hava texnikası var. Çində 3 min 35, Hindistanda 2 min 185, Cənubi Koreyada 1560, Yaponiyada 1508, Pakistanda 1281, Fransada 1262, Misirdə 1132 hərbi hava vasitəsi var.

Türkiyə 1056 ədəd hərbi hava texnikası ilə siyahıda 10-cu yerdə qərarlaşıb.(oxu.az)

