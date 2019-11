Aparıcı Firuzə Cəlilovanın (Fira) son günlər xeyli çəki alması diqqət çəkib.

Metbuat.az axşam.az-a istinadən bildirir ki, o, üçüncü uşağına hamilə qalıb. Problemli hamiləlik yaşayan Fira bir neçə dəfə xəstəxanaya da düşüb.

Aparıcı hamilə olduğunu təsdiqləyib. O bildirib ki, uşağı özü tələf edib:

"Bir müddət əvvəl hamilə qalmışdım. Uşaq iki həftəlik idi. Amma götüzdürdüm. İki böyük oğlum var. Evdə üçüncü canavara ehtiyacım yoxdur".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.