Qadın şahmatçılarımızdan 27 il sonra böyük uğur

Batumidə keçirilən Avropa çempionatında qadın şahmatçılarımız böyük uğura imza atıblar.

Metbuat.az xəbər verir ki, son turda Ermənistan yığması ilə mübarizə aparan şahmatçılarımız Günay Məmmədzadə Lilit Mkrtçyanı, Ülviyyə Fətəliyeva Mariya Gevorqyanı məğlub ediblər. Xanım Balacayeva Elina Danielyan, Gülnar Məmmədova isə Anna Sarqsyanla xalı yarı bölüblər.



Ümumilikdə görüş Azərbaycan millisinin 3:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Bununla da, Azərbaycanın qadınlardan ibarət yığması 27 ildən sonra Avropa çempionatında üçüncü yerə layiq görülüb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.