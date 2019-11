Aprel döyüşlərinin şəhid polkovniki - FOTOLAR

Bu gün Aprel döyüşlərində şəhid olan Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrin kəşfiyyat rəisi, polkovnik Vüqar Yusifovun doğum günüdür.

Vüqar Yusifov 2 noyabr 1976-cı ildə Şəmkir Rayonunun Şiştəpə kəndində dünyaya gəlib.







1992-ci ildə Şiştəpə kənd orta məktəbindən məzun olaraq, Türkiyə Respublikasında Quru Qoşunları Ali Hərbi Məktəbində təhsilini davam etdirib. 1998-ci ildə təhsilini müvəffəqiyyətlə başa vuraraq Azərbaycana qayıdıb.







Həmin ildən Müdafiə Nazirliyinin N saylı Xüsusi Təyinatlı hərbi hissəsində tağım komandiri kimi fəaliyyətə başlayıb. Daha sonralar Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrdə qrup komandiri, 2002-ci ildə həmin hərbi hissədə taborun qərargah rəisi, 2003-cü ildə tabor komandiri vəzifəsinə təyin olunub.



Müdafiə naziri tərəfindən qüsursuz xidmətlərinə görə dəfələrlə medallarla təltif olunan Vüqar Yusifov, daha sonra Xüsusi Təyinatlı Alayın Qərargah rəisi vəzifəsinə qədər yüksəlib.







Hərbi fəaliyyəti dövründə Amerika Birləşmiş Ştatlarında, Pakistanda, Polşada tərəfdaşlıq kurslarında, təlimlərdə iştirak edib. 38 yaşında polkovnik-leytenant rütbəsinə yüksəlib. 19 mart 2016-cı ildə, 40 yaşında isə polkovnik rütbəsi alıb.



Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrin Kəşfiyyat rəisi olub.







2016-cı ilin aprelin 4-də Goranboy rayonunun Tap Qaraqoyunlu kəndi istiqamətində gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olub. 6 aprel 2016-cı ildə Şəmkir rayonunun Şiştəpə kəndində dəfn olunub.



Şəhid polkovnikin iki qızı, bir oğlu yadigar qalıb.









You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.