Suriyanın şimalında yerləşən Tel Abyad qəsəbəsində partlayış baş verib. Hadisə nəticəsində 13 nəfər həlak olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.



“Tel Abyadın mərkəzində yerləşən bazarda bomba yüklü avtomobil partladılıb, 13 dinc sakin həlak olub, 20 nəfər yaralanıb”, - deyə məlumatda bildirilib.



Qeyd edək ki, terror aktının PKK, PYD və YPQ qruplaşmaları tərəfindən törədildiyi ehtimal edilir.

