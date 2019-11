İspaniya La Liqasında 12-ci turun oyunları keçirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Barselona" turu məğlubiyyətlə başa vurub.

Kataloniya klubu səfərdə "Levante" 1:3 hesabı ilə uduzub.

Messinin 38-ci dəqiqədə penaltidən vurduğu qolla önə çıxan "kataloniya"lılar 61, 63 və 68-ci dəqiqələrdə qapısından ardıcıl üç top buraxaraq matçı məğlub başa vurublar.

Qeyd edək ki, Kataloniya klubu hazırda 22 xalla 1-cidir. "Real" 21 xalla 2-ci (10 oyundan), "Qaranada" 20 xalla 3-cü pillədə qərarlaşır.

