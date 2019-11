Mustafa Sandal “Azərbaycan gözəli” ilə belə əyləndi – VİDEO

Müğənni Mustafa Sandal yenidən Türkiyə maqazin gündəmini zəbt edib.

İfaçının qızlarla əyləndyi görüntülər sosial şəbəkədə yayılıb. Daha sonra qızlardan birinin "Miss Azərbaycan – 2017” seçilən Razi Əliyeva olduğu məlum olub. İfaçı ilə modelin səmimi halı diqqət çəkib və onların sevgili olduqları iddia edilib.

Qeyd edək ki, keçən həftə müğənni şəxsi həyatı barədə bunları demişdi:

"Subay adamam. Evdə oturmalıyam? 14 il evli qaldım, ancaq evimi, ailəmi düşündüm. İndi təbii ki, gəzib əylənəcəyəm”.(musavat.com)

