Günün ulduz falı - 3 NOYABR

Qoç - Hər sözə inanmayın, hər kəsi öz ürəyinizlə ölçməyin. Sizə verilən məlumatları yoxlamaqda tənbəllik etməyin. Bu sizə səhvlərdən qaçmağa kömək edəcək.

İşə fikir verməyiniz vacibdir. Bəzi sizi sevməyən insanlar bundan sizə qarşı istifadə edə bilərlər. Evdə ailənizlə probleminiz yarana bilər. Sevdiyiniz şəxslə də həmçinin. Uzunmüddətli planlar qurmayın.

Buğa - Çox əlverişli bir gündür. İşdə xeyli uğur qazana bilərsiniz. Karyera qurmaq üçün münasib vaxtdır. Unutmayın: başqalarına nə qədər kömək etsəniz, öz uğurlarınızın sayı bir o qədər çox olacaq. Bu gün Buğalar özlərini çox gözəl lider kimi göstərəcəklər.

Çox vacib bir informasiyanı almaq şansınız var. Planlarınızı dəyişəcəyiniz istisna deyil, ancaq bu sizin əhvalınıza xələl gətirməyəcək.

Əkizlər - Yalnız öz baxışlarınıza etibar edirsiniz və reallığı qəbul etmək istəmirsiniz. Bu da düzəldilməsi çətin olan ciddi yanlışlıqlara səbəb ola bilər. Eqoizm və həddən artıq qürurluluq sizə mənfi tərəfdən xidmət edəcək.

Hərtərəfli ehtiyatlı olmağınız tövsiyə olunur. Lazımsız xərclərdən, spontan alış-verişlərdən qaçmaq lazımdır. Qumar oyunlarında iştirak etməyin. Bu gün dostlarınız ilə görüş və köhnə əlaqələrin bərpası üçün də uyğundur.

Xərçəng - Bu gün bir qədər uğursuzdur. Neqativ tendensiyalar sizi axşama qədər izləyə bilər. Ətrafdakıların diqqətini özünüzə cəlb etməyə çalışırsınız, lakin bu baş verəndə sizin xoşunuza gəlmir. Münaqişələr və uzun müddət sizin gizli düşməniniz olan insanla açıq qarşıdurmalar ola bilər.

Maliyyə vəziyyətiniz o qədər də ürəkaçan deyil. Qənaətcil olmağınız tövsiyə olunur. Öz ünvanınıza tənqidlər də eşidə bilərsiniz.

Şir - Öz hərəkətlərinizin və yaxın keçmişdə baş vermiş hadisələrin qiymətləndirilməsində problemlər yarana bilər. Siz faktlarla hesablaşmaq istəmirsiniz, öz fantaziyalarınız üzərində orientasiya qurmağa üstünlük verirsiniz. İllüziyadan çıxmaq üçün sizə kömək etməyə çalışan mübahisələriniz də ola bilər.

Lakin əsas bu deyil, əsas odur ki, siz özünüzlə də razılaşa bilmirsiniz. Uzun müddət harmonik və etibarlı olan münasibətlər bu gün sınaqdan keçəcək.

Qız - Bu gün həyat tonusu artır. Enerjiniz o qədər çoxdur ki, bu enerjini hara xərcləmək barədə düşünəcəksiniz. Yaxınlarınız sizin köməyinizə ehtiyac duya bilərlər, lakin çətin ki, bu barədə açıq müraciət etsinlər. Bunu özünüz müəyyən etməli olacaqsınız. Lakin siz bir o qədər də diqqətli deyilsiniz. Buna görə də incikliklər və narazılıqlar ola bilər.

Bu gün siz neqativ emosiyalara daha çox yoluxursunuz, tez-tez əhəmiyyətsiz şeylərə görə narahat olursunuz, xırda şeyləri ürəyinizə salırsınız. Vacib qərarları qızğın başla qəbul etməməyə çalışın. Böyüklərin məsləhətlərinə qulaq asmaq tövsiyə olunur.

Tərəzi - Heç nədən qorxmayın. Bu günün həyəcanı, sınağı sizin nə qədər cəsarətli və əmin olduğunuzu göstərəcək. Əgər siz qarşınıza məqsəd qoysanız, hər bir çətinliyin öhdəsindən gələcəksiz. Problemlərin həlli üçün yeni yollar axtarmalısınız və gələcək üçün planlar qurmalısınız. Tənbəl Tərəzilər ancaq aza qane olanlardır, amma gözəl vaxt keçirəcəklər.

Sizi xoş sürprizlər gözləyir. Köhnə tanışınızı müsbət mənada yeni imic və formada görəcəksiniz.

Əqrəb - Gün elə də pis keçmir, amma bir problem ola bilər ki, siz öz bacarıqlarınıza inanmırsız və onları qiymətləndirmirsiz. Əqrəblər elə bir işdən yapışırlar ki, bu iş onlara görə deyil, qədərini bilmədən sağa-sola pul xərcləyirlər və özlərinə kiçik də olsa, düşmən qazanırlar. Əgər ciddi problemlərlə üzləşmək istəmirsinizsə, bütün işlərə ciddi yanaşın.

Bu gün evdə və ofisdə səliqə salmağın vaxtıdır. Evdə məişət işləri ilə məşğul olacaqsınız. Çalışın, qohumlarla mübahisə etməyin. Çünki ciddi bir mübahisə olsa, sonra barışmaq çətin olacaq.

Oxatan - İşdə proqress baş verə bilər. Ancaq heç bir güc sərf etmədən yüksəlməyi ağlınıza belə gətirməyin. Siz ancaq işləməlisiz və yenə də işləməlisiz. Bundan əlavə, ola bilər ki, siz başqasının da çətin bir işini boynunuza götürə bilərsiniz. Deyinməyi və şikayət etməyi heç ağlınızdan belə keçirtməyin. İnsanların sizə ola biləcək dəstəyinə ümid etməyin.

Nəyisə dəyişmək və ya yeni macəralar tapmaq üçün uğurlu bir gündür. Əgər bu gün romantik münasibətlər olarsa, bu münasibətlərdə çoxlu qeyri-adiliklər ola bilər.

Oğlaq - Bu günün Oğlaqlar üçün sürprizlər və gözlənilməz hadisələrlə dolu bir gün olacağı gözlənilir. Çox güman ki, bunlara görə siz öz planlarınızı dəyişəcəksiniz. Evdə texniki məsələlərlə, evin təmiri və digər məişət ilə bağlı problemlər çıxa bilər.

Ancaq gün çox dolu bir şəkildə keçəcək. Yəni bütün günü məşğul ola bilərsiniz. Ola bilsin ki, bəzi tədbirlərə gedəsiz. Siz heç bir əmək sərf etmədən insanları başa düşürsüz və onların simpatiyasını qazanırsız. Maliyyə məsələlərində uğur gözlənilir. Özünüzə zərgərlik əşyaları ala bilərsiz.

Dolça - Bu gün pozitiv fikirlər sizi cənginə alacaq. Bu günün yeganə təhlükəsi - israfçılıq və maliyyə itkiləri ola bilər. Bu da sizin ekstravaqantlığınızdan irəli gəlir. Öz intuisiyanıza inanın. Çünki sizin intuisiyanız çox güclüdür. Adətləri pozmaq lazım deyil, sadəcə aldığınız məsləhətləri düzgün qiymətləndirin.

Yeni eksperimentlərə hazır olun. Öz professionallığınıza və fikirlərinizə güvənin. Ola bilsin ki, mübahisə etdiyiniz şəxslə aranız düzəlsin. Hər şey sizdən asılıdır.



Balıqlar - Qeyri-sabit və çətin gün olacaq. Günün əsas hissəsini xoşagəlməz söhbətlərə sərf edəcəksiniz. Fikri sizin üçün vacib olan insanlarla aranızda fikir ayrılığı olacaq. Aranızdakı soyuqluq daha da arta və ciddiləşə bilər.

Günün ikinci yarısı gözlənilməz hadisələrlə və xoş sürprizlərlə bol olacaq. Sizdə yeni yaxşı ideyalar yaranacaq və gələcəyə optimist fikirlərlə baxacaqsız. Yeni xoş tanışlıqlar mümkündür və istisna olunmur ki, çoxdandır görmədiyiniz, darıxdığınız insanları görəsiniz.

