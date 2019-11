"Qarabağ"ın Avropa Liqasının qrup mərhələsindəki rəqiblərindən olan APOEL Kipr çempionatında növbəti oyununu keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Nikosiya təmsilçisi 8-ci turda doğma meydanda AEK-lə qarşılaşıb. Görüş qolsuz bərabərliklə başa çatıb.

Qeyd edək ki, APOEL Avroliqanını 4-cü turunda noyabrın 7-i "Qarabağ"ı qəbul edəcək. Bu komandalar arasında Bakıdakı qarşılaşma 2:2 hesabı ilə başa çatıb.



