Qobustanda ağır yol qəzası baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə Qobustan-Bakı yolunda qeydə alınıb.

Qəza zamanı 2 nəfər ölüb, daha 5 nəfər ağır xəsarət alıb. Ölənlərin sayının artacağı istisna olunmur.

Fakt araşdırılır. (Report)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.