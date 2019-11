Bu gün Azərbaycan Premyer Liqasında 10-cu tura yekun vurulacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, son oyun günündə iki görüş keçiriləcək. Belə ki, "Zirə" doğma meydanda "Sumqayıt"la qarşılaşacaq. "Sabah" isə səfərdə "Qəbələ"nin qonağı olacaq.



“Zirə” – “Sumqayıt”

Hakimlər: Səbuhi Bayramov, Nahid Əliyev, Eyyub İbrahimov, Əliyar Ağayev

Zirə İdman Kompleksinin stadionu



“Qəbələ” – “Sabah”

Hakimlər: Rəhim Həsənov, Mübariz Haşımov, Namiq Hüseynov, Rəşad Əhmədov

Qəbələ şəhər stadionu



