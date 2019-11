Xəzərdə dalğaların hündürlüyü 4 metrə enib - Faktiki Hava

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi fatiki hava şəraiti barədə məlumat yayıb.

Nazirliyin Milli Hidrometeorologiya DepartamentindənMetbuat.az-a verilən məlumata görə, hazırda Bakıda və Abşeron yarımadasında şimal-qərb küləyi 17 m/s- dək mülayimləşib.



Neft Daşları stansiyasının məlumatına görə, dalğanın hündürlüyü 4 metrə enib. Hava şəraitinin gün ərzində əsasən yağmursuz keçəcəyi, 7-12 m/s şimal-şərq küləyinin əsəcəyi gözlənilir.

Noyabrın 4-də fasilələrlə yağış yağacaq. Cənub- şərq küləyi 5-10 m /s, günün ikinci yarısında arabir 12-15 m/s olacaq.



