Əhalinin banklardakı əmanətləri artıb

2019-cu il sentyabr ayının 1-nə Azərbaycan əhalisinin banklardakı əmanətlərinin milli valyuta ekvivalentində məbləği əvvəlki ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 6,7 faiz artaraq 8 milyard 561,8 milyon manat təşkil edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, əmanətlərin 56,0 faizi xarici, 44,0 faizi isə milli valyutada qoyulub. Milli valyutada olan əmanətlər ötən ilin müvafiq dövrünə nisbətən 26,9 faiz artıb, xarici valyutada əmanətlər isə 5,1 faiz azalıb.



2019-cu il sentyabr ayının 1-nə ölkənin bank və digər kredit təşkilatlarının kredit portfeli isə milli valyuta ekvivalentində 13 milyard 865,5 milyon manat təşkil edib. Kreditlərin 11 milyard 272,1 milyon manatı uzunmüddətli kreditlər olub. Ödəmə vaxtı keçmiş kreditlərin məbləği ümumi kredit portfelinin 10,8 faizini təşkil edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.