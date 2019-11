Bakı Nəqliyyat Agentliyinin (BNA) mətbuat xidmətinin rəhbəri Mais Ağayevə ağır itki üz verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, tanınmış jurnalistin atası Mirmüqəddəs Ağayev uzun sürən xəstəlikdən sonra dünyasını dəyişib.

Mərhum Lerikdə dəfn olunacaq.

