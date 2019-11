Oktyabr ayında Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin terror təşkilatları YPG/PKK-ya qarşı apardığı əməliyyatlarda 1090 terrorçu zərərsizləşdirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onlar arasında "qırmızı" kateqoriyada olan Sərvət Aydın və Söyləməz Yaşar da var.



Qeyd edək ki, Türkiyə Silahlı Qüvvələri tərəfindən terror təşkilatlarına qarşı əməliyyatlar davam edir.

